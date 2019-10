3 oct 2019

Cuando se trata de looks para llevar a la oficina, Sandra Barneda siempre acaba convirtiéndose en una de nuestras fuentes de inspiración. Algo que ya nos demostró con su look total white durante el verano o con el conjunto más sexy y no low cost. Lo cierto, es que nunca nos cansamos de abrir su Instagram y ver la sencillez, naturalidad y elegancia que transmiten siempre sus estilismos. Por eso una vez más, tampoco nos hemos podido resistir a fichar la última lección de estilo que la presentadora nos ha dado a través de la red social.

Esta vez, la presentadora ha compartido con sus más de 300 mil seguidores, uno de los looks que lució en su último evento y con el que Sandra Barneda nos ha vuelto a conquistar por completo y a crearnos una nueva necesidad en el armario.





¿La causa? Este look total black con su blazer en color azul eléctrico como protagonista y a juego con el estampado de su camisa:

Lo sabemos... No es la primera vez que la presentadora opta por lucir una blazer con un look de pantalones de pinzas y camisa. Pero este color de blazer que ha elegido, hace que su estilismo esté cargado de personalidad y estilazo.

Y si algo tenemos claro, además de que este otoño triunfarán las blazers oversize, es que los colores llamativos serán los protagonistas, además de los clásicos tonos marrones que vuelven cada otoño. Así que ya hemos pensado en incorporar una blazer de este mismo color a nuestros estilismos de entretiempo y de oficina esta temporada. Y tenemos buenas noticias porque hemos encontrado esta blazer larga de cuello esmoquin en versión low cost y en la web de Shein por ¡solo 20 euros!

Blazer larga con cuello tipo esmoquin, 20 euros. pinit Shein.

¿A qué esperas para incorporarla a tus lookazos este otoño?