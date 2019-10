4 oct 2019

Sandra Barneda celebra hoy su 44 cumpleaños y lo ha hecho demostrando que la edad no está reñida con un rostro perfecto, incluso sin maquillaje. Y es que a sus recién cumplidos 44 años, la presentadora puede presumir de un rostro radiante y sin manchas. Esto ya nos lo demostró a comienzos de agosto con ese selfie sin maquillaje en el que sus seguidores se fijaron en un mismo detalle y parece que ahora lo ha vuelto a hacer.

Esta vez, Sandra Barneda ha aprovechado sus últimas horas con 43 años para compartir un vídeo en Instagram stories con sus seguidores: "Pues en mi última tarde de 43 años me he querido dar un homenaje, como siempre con el equipo de The Beauty Concept y esta es la piel que se me ha quedado, que no está nada mal. Me queda tan poquito y que ganas de dejar estos 43 la verdad que sí", aseguraba la presentadora en su vídeo.

Sandra Barneda aparecía ayer en Instagram stories con su rostro totalmente limpio y sin maquillaje. pinit Instagram.

Y es que este cumpleaños será para Sandra Barneda un punto de inflexión, ya que se tratará de su primer cumpleaños sin Nagore Robles, aún así no ha dudado en celebrarlo junto a su perrito Nash y con la naturalidad que la caracteriza.

Está claro que Sandra Barneda cuida al máximo su piel y estamos seguras de que para estar tan estupenda, además de una buena genética, la presentadora tampoco se olvida de una buena limpieza facial diaria por la mañana y por la noche. Y seguro que en su neceser tampoco falta una buena crema hidratante con activos reafirmantes y antiarrugas o un buen sérum antiedad, para conseguir ese rostro luminoso perfecto y para combatir la flacidez propia de los 40.





VER 8 FOTOS Estas son las mejores cremas antiedad de farmacia para arrugas y firmeza

En definitiva, la presentadora ha vuelto a darnos toda una lección de naturalidad uniéndose al movimiento No Makeup, en el que no hay cabida para los clásicos estereotipos o los complejos y al que ya se han unido infinidad de famosas como Nuria Roca, Tamara Gorro o la mismísima Jennifer López. ¡Bravo!