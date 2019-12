31 dic 2019

Compartir en google plus

Anoche, Telecinco reunía a los mejores participantes de las cuatro últimas ediciones de 'Got Talent' en un espectáculo en el que el premio final era de 3.000 euros. Un programa especial para celebrar las Navidades y, de paso, dar un pellizco de dinero a aquel que fuese capaz de dejarles con la boca abierta. Pero, además, un 'show' en el que se pudo ver la sensibilidad de Risto Mejide.

El publicista no se lo podía imaginar, pero el Mago Tomás fue capaz de tocarle la fibra más sensible y emocionarle. Sí, algo que no solemos ver en televisión, donde, desde sus comienzos como jurado de 'OT', se ha resguardado detrás de una coraza de bordería y dureza. Ayer, quedó desmontado.

Tomás realizó un número de magia de esos que le valieron ser uno de los rostros más destacados de cuantos han pasado por ese escenario. Un truco con cartas que llevaban escritas nombres de ciudades. Efectivamente. Risto descubrió una que llevaba el nombre de Roma, capital italiana y la designación que él y Laura Escnes han escogido para su primera hija en común.

El publicista no lo podía remediar. Se levantaba de la silla y, visiblemente emocionado, se abrazaba al joven que había sido capaz de desmontarle. "Roma es muy importante para mí, es el nombre de mi hija", trataba de explicar, por si alguien en el mundo aún no se ha enterado gracias a la actividad en redes sociales de él y su mujer.

2019 les ha dado esa enorme alegría. No lo ocultan. Es más, lo gritan a los cuatro vientos. Su felicidad, como demostró el Mago Tomás, tiene nombre de ciudad europea.