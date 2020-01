2 ene 2020

Si hay alguien de entre los colaboradores de 'Sálvame' que tenga paciencia, esa es Anabel Pantoja. Pero hay veces que una debe pegar un puñetazo encima de la mesa y parar los pies a los que faltan al respeto. esta vez no ha sido en el plató de Telecinco, sino en las redes sociales, pero no piensa permitir que se la insulte por vestir como le dé la real gana.

La sobrina de Isabel Pantoja colgó el pasado 31 de diciembre una imagen en su cuenta de Instagram. "Hoy acabo el año de la mejor manera. Con los míos en mi casa y con una de las personas más importantes, @abadpeluqeros", escribía antes de desear un feliz 2020 a su comunidad virtual.

¿Qué puede haber de malo en ese mensaje o esa foto posando como 'DJ? A simple vista, absolutamente nada. Sin embargo, como los 'haters' están siempre al acecho, a la vuelta de la esquina de cualquier publicación, encontraron en el look de Anabel un filón perfecto para machacarla.

Y ella, estalló. Anabel compartió dos fotos más con ese estilismo y con una nota aclaratoria al lado para todos aquellos que no consideraron apropiado el 'outfit' y que aprovecharon para cargar contra ella. "Quería estar cómoda estando en casa", comenzaba dando una explicación que no tenía por qué dar.

"Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que como podría ir así vestida un fin de año. Pues siendo yo misma como soy el resto del año y no disfrazándome", continuaba con ese texto que acompañaba a las instantáneas de su Nochevieja.

"A ser felices y a fijarse en otros detalles causas o motivos muchos más importantes. FELIZ AÑO MI GENTE", concluía Anabel que, comprometida con el surfista canario Omar Sánchez, vislumbra un 2020 más que bueno. Al menos, en el terreno personal.