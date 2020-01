2 ene 2020

A pesar de que parezca que la relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, podría ser inmejorable, lo cierto es que, de vez en cuando, nos dejan ver las grietas. La última en evidenciarlas ha sido Maite, que este fin de semana arremetía contra su hija en unas declaraciones realizadas a 'Socalité'.

El motivo de su cabreo monumental no era otro que el hecho de que Sofía se hubiese ido a pasar la Nochebuena y la Navidad (y algún día más, todo sea dicho de paso) a Miami con su pareja, Kiko Jiménez. O lo que es lo mismo, que la hubiesen dejado aquí sola y convaleciente después de un problema gastrointestinal.

Unas palabras que completaban a las que había pronunciado para el espacio de Divinity 'Cazamariposas: "Ya está bien de que me dejéis tantos días sola. Esto no los soporta nadie. No tenéis fundamento ni vergüenza".

Sofía ha tratado de enterrar el hacha de guerra. ¿Cómo? Con una alusión a Galdeano en la publicación de Año Nuevo de su cuenta de Instagram, al lado de dos fotos: una junto a su hermano, Christian, y otra con el propio Kiko. "Mejor forma de empezar el año? Faltas tú mamá", se puede leer.

Por el momento, Maite no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabemos si ha interpretado esto como unas disculpas ni, si de ser así, las ha aceptado. El cabreo parecía grande, pero también sabemos que la navarra tiende a la exageración y el dramatismo.