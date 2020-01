3 ene 2020 sara corral

María Castro ha cerrado el año 2019 por todo alto, y es que la actriz ha estado desarrollando un montón de nuevos proyectos profesionales, y además, ha podido disfrutar al máximo de su hija y su marido en estas fechas tan especiales.

Hoy, la actriz ha querido sorprendernos a todos con esta increíble foto de su infancia.

"Pues no me está sentando mal el 2020¿No? Fotos que encuentras en los cajones de tu madre, y que te hacen recordar lo que nunca has dejado de ser... salvo por los mofletes, que esos sí que me han desaparecido por el camino...( juro que era ya muy pelirroja, aunque el color de la foto lo disimule... y sí, lo que asoma por la comisura del labio, es lechita)", escribía al pie de foto de esta tierna imagen.

Y es que la actriz nos tiene más que acostumbrados a saber sobre su vida, hace poco nos contó cual era una de las pasiones de su adolescencia. "Aún hoy en día, me pongo las zapatillas de ballet y más fotos me salen solas... mientras automáticamente recuerdo lo que fui, lo q soy y lo que seré siempre", comenzaba escribir bajo la fotografía.

"Lugares en los cuales seguías siendo la misma que eres ahora... pero con más inocencia, menos experiencia y más que aprender", sentenciaba diciendo. Ahora, con un año nuevo por delante, seguro que las metas de la actriz son aún más altas, y seguro que las conseguirá todas.

Feliz año María.