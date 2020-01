5 ene 2020

La popularidad de Hailey Baldwin ha crecido como la espuma. Su carrera como modelo sumado a su matrimonio con Justin Bieber ha hecho que la trayectoria profesional de la joven haya despegado, con todo lo que ello conlleva.

Son muchas las ocasiones que los famosos están expuestos a las críticas y muestras de odio, especialmente a través de las redes sociales. Es por eso que Hailey Baldwin, cansada de tantos mensajes ofensivos, ha hecho una denuncia a través de Instagram.

"Me encanta conectar con otras personas, me encanta encontrar intereses comunes, escuchar la historia del resto de personas, me encanta reír con los demás y me encanta llorar con ellos", comienza diciendo la modelo, y añade: "Mi corazón explota de felicidad cuando mis amigos y mi familia están felices y mi corazón está roto cuando están dolidos y tristes. La razón por la que digo todo esto es: porque me encanta conectar, hago todo lo posible por exponer mi corazón, lo que significa que amo libremente y empatizo profundamente, y por eso también me duele cuando siento que la gente no ve mi corazón y me veo por quién soy y la razón por la que incluso estoy compartiendo esto, es porque Instagram, Twitter, etc.".

Hailey define las redes sociales como "un caldo de cultivo para la crueldad" y afirma que la gente no se toma un tiempo para conectar "a un nivel real antes de recurrir al odio, y comienza a dañar lo que podría ser una interacción y conexión humana realmente bonita".

Y finaliza: "Pero NOTICIAS FRESCAS: ¡duele ser destrozado en internet! Duele que te llamen de todo, sentir que no estás a la altura de ciertos estándares... la lista sigue y sigue. Simplemente comparto esto porque a menudo pesa en mi corazón y es importante ser sincero sobre como nos afectan estas cosas a nivel mental y emocional. Espero que le ayude a alguien que está pasando por lo mismo".