Si hay algo que se ha puesto de moda esta temporada y que está arrasando en las colecciones de otoño/invierno es, después de las botas cowboy, las chaquetas de punto. Esta prenda de toda la vida se ha convertido en must have de los armarios de las fashionistas y las influencers y las celebrities ya se han apuntado a esta tendencia. Algunas no han podido resistirse al modelo multicolor, Nuria Roca sacó en 'El Hormiguero' una que fue muy criticada y Collage Vintage demostró cómo llevarlas con estilo. La última en usarla ha sido Hailey Baldwin, quien ha dado una lección de estilo vistiéndola en un look que sienta de maravilla y que además, es muy fácil de copiar.





La supermodelo fue fotografiada paseando por las calles de Los Angeles con un estilismo casual ideal para el día a día. Un outfit de esos que nos encantan porque podemos inspirarnos y copiar con prendas a las que todas tenemos acceso. El look de Baldwin estaba formado por una chaqueta de punto beige con botones metalizados metida por dentro de unos jeans. Un modelo de pantalón claro de corte recto y tiro muy alto que estilizaba la increíble figura de la modelo. Añadió también un bolso bandolera negro, unas sandalias de tacón y un cinturón con hebilla grande a juego.

Prendas sencillas que puedes encontrar en cualquier tienda y con las que puedes conseguir un lookazo de street style como el de Hailey Baldwin. Sin embargo, Stradivarius tiene a la venta prendas casi idénticas. Y es que, hay un cárdigan de punto que ha tenido mucho éxito y que está casi agotado muy parecido al de la modelo. Un diseño beige con mangas abullonadas que cuesta 25,99 euros.

Pero no solo eso. También tiene un pantalón vaquero estilo vintage en tono clarito y de tiro alto para añadir al look. Un modelo que cuesta 25,99 euros y que es ese tipo de pantalón que gracias a ser mas estrecho en la cintura y en las caderas consigue un efecto estilizador que puedes acentuar añadiendo un cinturón como ha hecho la modelo. En Stradivarius también hay varios modelos en color negro con hebilla XL por 9,99 euros. ¿Reparada para copiar el look de Bladwin y triunfar?