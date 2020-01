6 ene 2020

Mientras que la princesa Leonor fue fotografiada junto a sus padres, el Rey Felipe y la Reina Letizia en un paseo familiar por el centro de Madrid, otra parte de la familia Ortiz ha aprovechado las fechas para conceder, por primera vez, una entrevista en 'Viva la vida'. Nos referimos a Carla Vigo, hija de Erika Ortiz, la hermana de doña Letizia.

La joven de 19 años ha hablado abiertamente de su infancia, de cómo le afecto el fallecimiento de su madre y de cómo lleva ser un rostro conocido al ser la sobrina de la reina.

"Mi infancia la recuerdo peculiar pero como cualquier persona normal. Con momentos buenos, malos, yendo al colegio, con mis amigos... Todo el mundo tiene momentos malos en su vida y el que diga que no es porque no se quiere dar cuenta de nada. Nadie es cien por cien feliz", explicaba Carla sobre su niñez. Una niñez marcada por la pérdida de su madre, de quien confiesa no tener muchos recuerdos.

En la actualidad asegura que se siente una persona normal y que no asume ser la sobrina de Letizia: "Creo que ya está tan metido en mí que no me siento como ellos... Creo que soy una persona normal. No lo he llegado a asumir". Sobre la fama asegura que no se siente muy cómoda y que la primera vez que habló en público se sintió "desnuda", pero que nunca cambiaría de familia.

Y no solo eso, si no que no ha tenido ningún reparo en mostrarse ideológicamente: "Soy apolítica, pero sí que es verdad que defiendo los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. Se dice que quiero dar el pregón en el Orgullo". ¿Qué pensará la Reina Letizia sobre estas palabras?