6 ene 2020

La mediática ruptura entre María Teresa y Edmundo no está siendo fácil para las Campos. Particularmente para Carmen Borrego que directamente decidió abandonar el plató de 'Viva la vida' ante los constantes ataques y rumores de sus compañeros sobre la pareja, y para Terelu, que tras romper a llorar en directo ha hablado. Y lo ha hecho con una lanza a favor de quien menos podíamos esperarnos.

Terelu Campos se ha mostrado muy cauta al hablar sobre el tema esquivando informaciones del calibre de las de Belén Esteban, que afirma que el humorista ha tenido hasta dos amantes.

La colaboradora se ha limitado a enviar un mensaje de apoyo hacia su madre, pero sobre todo, a defender a Bigote Arrocet, ya que cree que "se está saliendo todo de madre con respecto a Edmundo".

"Las parejas están, dejan de estar, las relaciones se pueden acabar. Pero de ahí a tener que tirar por tierra a una persona a mí no me parece justo. Yo me pongo en el lugar de Edmundo ahora mismo y digo, que se haya acabado esta relación no significa que se pueda decir cualquier cosa de él", explica Terelu.

Además, ha aprovechado para recordar los mejores momentos antes de la separación y por qué se está mostrando tan afectada ante la situación: "Mi madre ha sido muy feliz con Edmundo, entonces entender que por una parte a mí también me duela". Y aclara: "Cuando me emociono leyendo ese comunicado es porque estoy hablando de mi madre. A la que quiero, a la que cuido, a la que debo muchas cosas en la vida. Si yo le veo sufrir yo también sufro. Y si alguien no lo entiende, lo siento infinitamente".