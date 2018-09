11 sep 2018

Anita Matamoros está feliz con el resultado de su operación de pecho. Hace unas semanas, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ingresó para someterse a una reducción de pecho. Ahora, la joven ha contado en su canal de Youtube cómo ha vivido el postoperatorio.

"Este video es muy diferente, me gusta contaros mi experiencia siempre, y más ahora que me acabo de operar. Creo que si estáis interesadas os gustará verlo", ha escrito en la introducción del vídeo en el que explica todo el proceso hasta que ha vivido antes y después de pasar por quirófano.

Al parecer, el postoperatorio ha sido complicado. Más cuando ella misma decidió hacerse la primera cura sola: "No sé si fue la impresión de verlas, pero me tumbé porque empecé a marearme. Cuando salí de la bañera se me empezó a nublar la vista y me tiré al suelo porque me estaba desmayando".

Anita Matamoros mostrando el resultado de la operación. pinit

"El postoperatorio es complicado porque tienes que estar en reposo y es algo que no me gusta nada", ha explicado Anita Matamoros. A pesar de eso, está "feliz" con la decisión que ha tomado de quitarse 100 gramos y quedarse con una talla 90 b.

