7 ene 2020

Compartir en google plus

Hoy hemos despertado con la explicación y los detalles de esa ruptura con Bigote Arocet ofrecida, a golpe de exclusiva, de María Teresa Campos. Pero lo cierto es que, desde que el pasado día 28 de diciembre la presentadora emitiera un comunicado para dar la noticia, las especulaciones sobre cómo o por qué se habría producido ese punto y final han sido incesantes.

Tanto, que el pasado fin de semana hacía estallar a su hija Carmen Borrego en 'Viva la vida'. Sus compañeros trataban de sacarle información sobre la noticia, algo que, desde el primer día, tanto ella como Terelu Campos dijeron que no harían, porque era a su madre a quien le correspondía hablar o no y contar hasta donde quisiera.

El que terminaba por sacar de quicio a Carmen era el fotógrafo Diego Arrabal. Este sostenía, como así ha sido al final, que el silencio se debía a que María Teresa tenía una exclusiva en la manga para sacar tajada económica de esta situación. Borrego le contestaba: "No te voy a aguantar ni un minuto más, vete a cagar". Acto seguido, abandonaba el plató.

Se marchaba no sin antes lanzar un ataque a Antonio David, de quien no le ha gustado los términos en los que se ha pronunciado sobre el fin de la relación de su madre y el humorista chileno: "No puedo con tanto machista. Qué más da quién ha dejado a quién. Este es un señor que ha vivido cuatro años con Rocío Carrasco y lleva 20 viviendo de ella. ¿Ahora también va a vivir de las Campos?".

Lo cierto es que las Campos han vivido un 2019 en el que han tenido que hacer frente a la enorme presión que se ha ejercido sobre ellas desde los medios. Hasta el punto de que han cambiado hasta de trabajo. Quizás, Carmen explotó como colofón al fin de unos meses convulsos que pretenden dejar atrás para mirar al futuro.