8 ene 2020

Han pasado tres semanas desde que la casa de Guadalix de la Sierra cerrara sus puertas a la séptima edición de 'GH VIP 7' con Adara Molinero como ganadora. Ahora, Mila Ximénez, tercera finalista, ha hablado por primera vez de sus sensaciones a su vuelta y de cómo piensa que será su reincorporación a 'Sálvame'.

Dudosa de quiénes la recibirán con los brazos abiertos, lo que sí tiene claro es que su paso por el 'reality' le ha servido a Belén Esteban para ejecutar una venganza contra ella que le ha dolido. Hay que recordar que Mila fue muy crítica con la de Paracuellos del Jarama cuando participó en 'GH VIP' (programa que terminó ganando). Ahora, esta se ha cobrado esa especie de venganza. Al menos, así lo ve y lo expresa Ximénez en la entrevista que ha concedido a 'Lecturas'.

Cuando me encontré con mis compañeros, supe que algo no iba bien"

Consciente de que su concurso ha generado dos grupos en el programa en el que trabaja, entre los que la han apoyado y los que no han visto bien su estrategia, ella solo puede lamentarlo: "Es muy doloroso. Me da pena que no entendieran el enorme esfuerzo que hice. Si algún amigo al que quiero mucho no lo ha entendido, me produce una enorme tristeza".

"Cuando me encontré con mis compañeros, supe que algo no iba bien, y eso me produjo un bajón... Sus abrazos y las miradas fueron diferentes", añade la colaboradora de televisión, que sabe las cosas, a partir de ahora, van a ser diferentes a cómo las dejó antes de emprender este paréntesis de tres meses.

También ha dado detalles de cómo fue su salida y lo que ha tenido que pasar para superar las secuelas mentales que deja un encierro de tres meses de estas características. "Salí de la casa muy aturdida, me dijo el psicólogo que me iba a dar un bajón, y me dio. Solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar, pero tuve a mi hija y a mis hermanos. Alba dormía abrazada a mí y me despertaba con besos", explica.