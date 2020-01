9 ene 2020 sara corral

Danna Paola se ha dado recientemente a conocer en España por su papel en la serie 'Élite' donde interpretaba a la multimillonaria Lucrecia. Sin embargo, ya en Latinoamérica Danna lleva siendo durante muchos años una gran estrella, tanto en el mundo de la interpretación como en el de la música.

Ahora, la joven está trabajando en un nuevo proyecto como jurado de la versión Mexicana de 'Operación Triunfo', y tras esta valoración, la joven artista se ha hecho viral.

Durante el programa, dos de los concursantes tuvieron desafortunados comentarios hacia la artista, algo que esta no dejó pasar y quiso contestar en pleno directo tras su actuación.

"Tú dime, ¿así no soy culera contigo? No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia. Creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer", comenzaba recriminando Danna al concursante.

Muy dolida tras los fuertes comentarios de los concursantes, la cantante prosiguió diciendo: "Si estoy en esta silla no es por verme bonita, es porque llevo 20 años en esto y no le he faltado el respeto nunca a nadie. No vengo a ser tu amiga, si te caigo bien o mal realmente no me importa".

Tras esta reprimenda, todos los compañeros de Danna se negaron a evaluar la actuación de los concursantes tras la mala acción de estos, algo que Danna sentenció diciendo: "Si realmente te importa más lo que la gente o los fans digan de ti entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hace crecer. Qué triste por ti, no sé a qué regresaste a este proyecto. No has avanzado ni has hecho nada desde que regresaste. Hay gente con mucho talento que podría ocupar tu lugar. Pero sí lo que te digo te hace pensar que soy culera contigo, I'm so sorry".

Ahora, la actriz se ha hecho viral y es carne de 'meme' tras sus palabras.