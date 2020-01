10 ene 2020 Kiti Gordillo

Compartir en google plus

Ana María Aldón salió del anonimato cuando apostó por el amor junto a José Ortega Cano hace ocho años. Desde entonces son inseparables y, fruto de ese amor, tienen un hijo en común, el pequeño José María que el próximo mes de febrero cumplirá siete años.

Nada ha podido hacer mella en la pareja durante este tiempo y eso que Ana María no lo ha tenido nada fácil. Su discreción ha sido su seña de identidad, ha permanecido callada al lado de su pareja en los momentos más complicados de la vida del diestro y ha aguantado estoicamente todo tipo de críticas y comentarios negativos.

Hace cuatro años, la de Sanlúcar de Barrameda se puso el mundo por montera y Ana María quiso dejar de ser 'la mujer del torero' para tener identidad propia. Ahora trabaja como profesora en una academia de diseño y ha conseguido zanjar los rumores de mala relación con los hijos del diestro convirtiendo a Gloria Camila en su musa. Ambas están muy unidas y preparan un proyecto laboral en común.

Hoy Corazón ¿Cuántos años lleva ya al lado de Ortega Cano?

Ana María Aldón En abril haremos ocho años juntos.

H.C. ¿Celebran su aniversario de alguna manera especial?

A.M.A. Sí, claro que lo celebramos, aunque José es detallista de corazón. No es de llegar con un ramo de rosas porque sea un día especial, pero tiene un corazón grande.

H.C. Y usted también, Ana María, porque ha estado ahí siempre, de forma incondicional, en momentos que han sido muy complicados.

A.M.A. Los que me ha tocado vivir. Cuando le conocí puso mi vida patas arriba y me ha dado un hijo maravilloso. No me arrepiento de nada y lo volvería hacer una y mil veces.

H.C. El 27 de diciembre fue el cumpleaños de su marido, ¿es de hacer regalos?

A.M.A. Sí, yo sí. Le he regalado un pantalón, una camisa y un jersey, voy a lo práctico.

"Cuando conocí a José puso mi vida patas arriba"

H.C. ¿Lo celebraron de alguna especial?

A.M.A. Sí, hicimos una comida en casa con la familia con su tarta y todo.

H.C. Su marido no es hombre de ir a muchos eventos, pero sí es verdad que nunca falla cuando se le llama para eventos solidarios. A.M.A. Sí, José siempre está cuando se le llama para participar en causas benéficas, —la última, el partido solidario 'famosos vs artistas' que se celebró el 28 de diciembre en el estadio del Rayo Vallecano de Madrid a favor de la Fundación Prodis—. José ha participado en diferentes actos solidarios apoyando al más débil, es muy buena persona. H.C. Ser mujer de torero, ¿es difícil? A.M.A. Bueno, yo he vivido una etapa en la que él ya estaba retirado. Algún festival y alguna corrida sí que ha hecho estando juntos, pero poco. H.C. ¿Usted hace deporte? A.M.A. No, yo hago muy poco deporte, no soy de moverme, soy más pasiva. Además es que tengo un problemilla que me impide hacer ejercicio H.C. ¿Cuida su alimentación? A.M.A. Nada, nada, ¡qué va! Si tengo cinco kilos de más no me molestan y si a alguien le molesta, pues es lo que hay. H.C. No me puedo creer que usted no se cuide nada… A.M.A. ¡Qué va! No me cuido la piel cada día ni nada de eso, eso ya se lo hace él todo, ¡José es más presumido que yo! Se cuida con cremas todo el día, (risas). H.C. ¿Cómo está el pequeño de la casa? A.M.A. Está súper mayor, va a cumplir siete años en febrero. H.C. ¿Qué quiere ser de mayor, futbolista o torero? A.M.A. El pequeño se apunta a todo, juega al fútbol, toca el piano, canta, lo que sea... (risas). Es muy pequeño pero, espero que no se decida por la tauromaquia.

"José es más presumido que yo. Se cuida con cremas todo el día"

H.C. ¿No os animáis a darle un hermanito o hermanita?

A.M.A. Creo que mi niño es tan bueno, tan cariñoso, tan bondadoso, generoso… me da un poco de miedo que si viene otro sea un 'bichillo', (risas).

H.C. José María Junior es lo que las madres llaman 'el niño trampa', ¿no?

A.M.A. ¡Justo! La verdad es que, a veces, sí que pienso en tener otro hijo, pero otras creo que es mejor que no.

H.C. ¿Cómo han pasado las Navidades?

A.M.A. Tranquilos en familia, con los niños. Lo más bonito ha sido ver la ilusión de los pequeños con la llegada de Papá Noel.

H.C. ¿José Fernando qué tal está?

A.M.A. Él está bien, está donde tiene que estar ahora mismo y, de momento, es lo que toca. Es un tema delicado y creo que es mejor no hablar demasiado.

H.C. Vimos unas fotos de Gloria Camila con un nuevo amigo. ¿Cómo está?

A.M.A. Lo ha pasado mal, pero ahora está muy guapa y en una etapa buena de su vida.

"Gloria Camila es mi musa. Hago vestidos para ella y le quedan como un guante"

H.C. Pero ha adelgazado mucho, ¿no cree?

A.M.A. No, es que ella se cuida mucho para estar delgada.

H.C. Ahora se ha convertido en la musa de sus diseños, ¿no?

A.M.A. Sí, es mi musa totalmente. Hago vestidos para ella y le quedan como un guante.

H.C. Gloria Camila ha retomado los estudios de diseño de moda, ¿se plantean hacer algo juntas?

A.M.A. Sí, tenemos algo ahí pendiente. Todavía no queremos avanzar nada, pero cruzo los dedos a ver si sale.

H.C. Sí, tenemos algo ahí pendiente. Todavía no queremos avanzar nada, pero cruzo los dedos a ver si sale.

A.M.A. Soy profesora en la Escuela de patronaje y costura Vélez-Per donde imparto las asignaturas de corte y confección, patronaje industrial, cursos intensivos de modelaje sobre maniquí e iniciación al bordado con pedrería. La verdad es que no paro. También tengo un proyecto en mente a ver si sale este año, me gustaría sacar mi propia marca.

H.C. ¿Cómo define el estilo de sus diseños?

A.M.A. Yo soy clásica. A lo mejor soy innovadora a la hora de pensar diseños, pero luego siempre tiro hacia lo práctico para intentar hacer ropa ponible.

H.C. ¿Cuál es su sueño por cumplir?

A.M.A. No tengo grandes sueños.

H.C. ¿A quién le gustaría vestir?

A.M.A. Yo quiero vestir a gente de a pie, gente normal como tú y como yo, no tengo aspiraciones, por ejemplo, de querer vestir a Lady Gaga, no (risas). Ella ya tiene a sus diseñadores y no soy para ella.

H.C. ¿Qué le pide al 2020?

A.M.A. Salud para todos.