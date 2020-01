12 ene 2020

Todo va de vaginas en la vida de Gwyneth Paltrow. Si hace unos días sembró la polémica al utilizar una foto de una vagina gigante para promocionar su nueva serie 'The Goop Lab' -que se estrenará el próximo 24 de enero en Netflix- ahora ha sacado un producto a la venta en la página web de su compañía Goop que no ha dejado indiferente a nadie.

La actriz ha creado unas velas con una fragancia floral que huele como su vagina, tal y como dicta la etiqueta "This smells like my vagina".

¿Sus ingredientes? El aroma de geranio, la bergamota cítrica y el absoluto de cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de ambrete.

El origen de esta vela, según cuentan desde el New York Post, comenzó por una broma de Gwyneth cuando trabajaba en un perfume junto al perfumista Douglas Little. Al parecer uno de los olores le resultó familiar y no pudo evitar decirlo en alto: "Uhhh … esto huele como mi vagina"

Y lo cierto es que la nueva excentricidad de la intérprete funciona. Estas velas de "un aroma divertido, hermoso, sexi y maravillosamente inesperado" se han agotado rápidamente a pesar de su elevado coste: 75 dólares. Desde la página web informan que quienes sigan queriendo obtener la vela podrán apuntarse a la lista de espera y se les notificará la vuelta de stock. ¿Te la comprarías?