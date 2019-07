31 jul 2019

Aunque sigue siendo una de las actrices favoritas de Hollywood, Gwyneth Paltrow ha confesado que comienza a pensar en envejecer en el podcast The Beauty Closet, uno de los productos de su website de estilo de vida, Goop. En realidad, admite que siempre ha sido muy consciente de su aspecto. "Creo que es muy raro que una mujer se considere bella y yo soy como cualquier otra mujer: no me veo especialmente guapa cuando me miro en el espejo", ha contado en su programa. Sin embargo, es ahora a sus 46 años cuando percibe con toda claridad la obsesión de la industria del cine por la juventud y la belleza.

Un primer plano de Gwyneth Paltrow, guapísima a sus 46 años. pinit INSTAGRAM

"Es muy extraño ser convertida en un objeto, aunque no sea de una manera peyorativa", relató Gwyneth Paltrow en el podcast de su website. "Creo que cuando vas envejeciendo, cuando aparecen las arrugas y te acercas a la menopausia, comienzas a plantearte qué ocurre con tu identidad de mujer. ¿Qué pasa cuando ya no eres guapa ni sexy?". La pregunta no es nada fácil, pero se complica cuando añadimos otro factor a la ecuación: ¿por qué los hombres no tienen el mismo problema?

Desafortunadamente, Gwyneth Paltrow no quiso llevar sus reflexiones por el camino de la injusticia que supone para muchas mujeres ser valoradas, ante todo, por su belleza, mientras que ellos son estimados por otro tipo de factores que nada tienen que ver con la genética. La actriz quiso terminar con una nota positiva y admitió que la edad, como contrapartida, le ha dado más claridad acerca de quién es como persona y cuáles son sus valores. "Es paradójico: en el momento en que mejor te sientes contigo misma, te miras los pies y piensas: ¡Pero si parecen los de un cuervo!".

