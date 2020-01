13 ene 2020 sara corral

Rosa Benito es una fiel de Instagram, y es que la colaboradora comparte a través de esta red social algunos de os momentos más emotivos de su vida. Sin embargo, ayer nos sorprendió a todos con este tierno mensaje para su madre, y es que aunque pasen los años, Rosa no la olvida.

"Te quiero mamá.Marcaste el 11-1 de por vida en mi ser, no hay un solo día que no me acuerde de ti mamá", comenzaba diciendo emocionada Rosa, a lo que añadía: "Te fuiste muy pronto, y siempre me pregunto, ¿porque? Y no encuentro respuesta".

Para Rosa, como ya ha comentado en más de una ocasión, la perdida de su madre fue un momento de lo más difícil, algo que va con ella todos los días. "Gracias mamá por haber sido como fuiste, por esos besos constante ( por eso yo seré tan besucona) Gracias por esos 'te quiero' continuos a tus hijos", seguía escribiendo.

Su hija, Rosario Mohedano, también ha querido dedicarle unas tiernas palabras a su abuela. "Que mujer tan auténtica.Que ejemplo de lucha y familiaridad. Te extrañamos todos los días y hoy haremos una de las cosas que más te gustaban,comer en familia. Te quiero siempre", decía la cantante.

Aún así, Rosa ha demostrado que ella no pierde nunca la sonrisa, y una de las cosas que más le gustan es pasar tiempo con sus nietos.