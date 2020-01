13 ene 2020

TVE ha comenzado el año con unas buenas 'promos' para promocionar los buques insignia de su programación. La más espectacular es, de lejos, la del cine, entre otras cosas porque además de gran variedad de títulos (mucho ‘blockbuster’ o taquillazo), las imágenes lucen bien en este tipo de montajes.

Sin embargo, cuando llegan las de entretenimiento, lo cierto es que nos provocan una sensación de ‘déjà vu’ que, como saben, no solo es un fallo de 'Matrix', también es una demostración de falta de coraje e imaginación por parte de sus programadores. Sabemos que la casa sigue en transición hasta el concurso público, pero llevamos años con los mismos espacios: 'Operación Triunfo' (con el aliciente de Nina convertida en jurado), 'MasterChef' (en sus versiones 'kids', anónimos y 'celebrities': sale casi a edición por temporada), ‘Maestros de la costura’, ‘Prodigios’…

La única novedad que venden es 'El cazador', un concurso que ahora se encuentra en la fase de 'casting' para concursantes. La 1 necesita novedades, apuestas que combinen el servicio público con el mejor entretenimiento. Recordemos que, en cuanto audiencia, el 2019 ha sido el peor de la historia. Así que, cuanto antes, mejor.

No, pero sí

Jorge Javier Vázquez, presentador de GH.

Tras el polémico caso de abusos sexuales en ‘GH Revolution’, que terminó con una acusación por parte de la fiscalía y la espantada dada en ‘GH VIP’ por marcas comerciales en un boicot tanto por lo sucedido como por la mala gestión por parte de la cadena y la productora, todos dábamos por sentado que la marca ‘Gran Hermano’ quedaba tocada y hundida. Y sí, pero no. Se anunció la suspensión de 'GH Dúo' y el consiguiente adelanto de 'Supervivientes' al mes de febrero, época de climatología extrema en los cayos, que veremos cómo afecta a la vida en la isla y al propio juego de supervivencia. Pero Mediaset sin ‘reality’ es como un tronista sin pareja, un muermo, así que se han sacado de la manga otro concurso exprés, al estilo 'Sálvame Okupa': 'Tiempo de descuento', título de influencia deportiva que llevará de nuevo al universo de 'GH 7’' a la casa: las mismas tramas, pero ahora alimentadas por los rencores de nuevas informaciones surgidas de la calle (iba a decir de la realidad, pero eso es algo demasiado intangible para esa gente). Rencores más concentrados, bandos más enfrentados, concursantes más desesperados… Creíamos que 'GH' no volvía. Pues no, pero sí. Veremos cómo reacciona la publicidad y, sobre todo, comprobaremos si a la audiencia le convence tanto cuento.

Adiós, tristeza

Cartel de la nueva temporada de 'Tu cara me suena', en Antena 3.

A Atresmedia no le ha sentado nada bien la guerra de cifras desastada por Mediaset. Pero, sobre todo, le ha sacado de quicio el recurso a ese eslogan de ‘la tele triste’ contra el que luchan con uñas, dientes y promociones. Antena 3 ha sacado la artillería pesada para recordar todos sus éxitos de audiencia: sus concursos (‘¡Boom!’ con Los lobos), sus informativos (Sandra Golpe sigue imbatible en las sobremesas), su minuto de oro diario (casi siempre en manos de Pablo Motos y ‘El Hormiguero)…

Mucho color y muchas risas destacan en una pieza que busca acabar para siempre con esa leyenda negra y, para ello, nada mejor que su inminente ‘Tu cara me suena’ (por cierto, comentamos que existía una posibilidad de estrenarse los domingos, pero todo quedó en rumor, volviendo a la noche del viernes): Cristina Ramos, María Isabel, Gemeliers, Belinda Washington, Jorge González, Rocío Ma-drid, Mario Vaquerizo, El Monaguillo y Nerea Rodríguez son los protagonistas de una octava edición que se anuncia como la más espectacular y divertida. Tienen la responsabilidad de hacer de la cadena, la ‘tele alegre’.