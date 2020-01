15 ene 2020

La relación entre Kiko Rivera y sus hermanos Fran y Cayetano no siempre ha sido la mejor. Eso es algo más que sabido. Sin embargo, de un tiempo a esta parte parece que fluye. Y eso que no han faltado los rumores que tratasen de torpedear la misma. Así que, de vez en cuando, se encargan de dejar claro públicamente que no hay problemas entre ellos.

Este lunes, Cayetano Rivera celebraba su cumpleaños. Seguramente no haya sido el más fácil tras esas fotos que se publicaron antes de las Navidades y que provocaron que estallara. Lo hizo al lado de su mujer, Eva González, y de su pequeño, Cayetano Jr. Y no faltó la felicitación de su hermano Kiko, demostrando que, ahora, la relación goza de buena salud.

"En ocasiones ser un hermano, es incluso mejor que ser un superhéroe. Que papá desde el cielo te de toda la energía positiva del mundo. Feliz cumpleaños hermano", escribía junto a una foto en la que se puede ver a Cayetano de niño junto a su padre, Paquirri.

Entre los comentarios al lado de esta publicación del hijo de Isabel Pantoja, hay uno que ha llamado especialmente la atención: el de Eva, su cuñada. También se ha dicho de ellos en numerosas ocasiones que había tiranteces, pero las palabras de la presentadora, desmontan la teoría.

"¡Ole tú, cuñao! Que te quiero", son las dos escuetas frases que han servido para que se hable del gesto de Eva para, en el caso de que las cosas, en estos momentos, no estuviesen en orden, regresen a su ser.