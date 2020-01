15 ene 2020

Pilar Rubio no ha negado nunca que, tras dar a luz a tres varones, no descartaba la posibilidad de buscar un cuarto embarazo a ver si llegaba la niña... Pero, ¿ese deseo se ha convertido en una realidad? Pues según apunta 'Look', sí. La presentadora estaría de nuevo embarazada.

Según el mencionado medio, Pilar y Sergio Ramos se convertirían en padre de nuevo a finales de la próxima primavera en lo que supondría una gran alegría para una Rubio que, en los últimos meses, ha visto cómo uno de sus proyectos empresariales (el de la venta de ropa online, a través de Instagram), se pegaba el batacazo y echaba el cierre.

El pasado mes de octubre, durante una entrevista con Toñi Moreno en 'Aquellos maravillosos años', alegó que, aunque no le disgustaba la idea, lo cierto es que era una cuestión de falta de tiempo. "No estoy embarazada. No lo estoy, no tengo tiempo. No me importaría…", comenzaba Pilar esa declaración de intenciones a su colega de profesión.

"En nuestro trabajo nunca encuentras el momento, tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero me daría igual que fuese niño o niña… De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen", añadía, sin cerrar esa puerta a que pudiera venir...

¿Será ahora? Tiene más tiempo libre por el cierre de ese proyecto laboral. Quizás, estemos ante uno de los primeros bombazos de este 2020.