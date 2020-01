16 ene 2020

Sin duda, uno de los grandes eventos que vivimos en la prensa del corazón el pasado año, fue la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló. Cuando salió a la luz la noticia de que, tras década y media juntos, iban a caminar hacia el altar, al tenista no le hizo ni pizca de gracia. Hasta el punto, que estalló contra la prensa. Y se llegó a decir que cambió la fecha y el escenario.

Pero uno no puede resistirse al interés que se suscita cuando es una de las figuras más reconocidas y laureadas de nuestro país. Así que, poco a poco, Rafa va abriéndose y dando detalles, muy tímidamente, de lo que pasa más allá de su actividad con la raqueta en la mano. El manacorí ha sorprendido en su última entrevista, concedida a la CBS norteamericana.

Ha sido en el programa '60 minutos' y ante el periodista Jon Wertheim donde Nadal ha confesado, por ejemplo, cómo fue esa pedida de mano a Xisca, su novia de toda la vida. La mujer que llegó hasta a él por mediación de su hermana, Maribel, que era amiga de la que hoy es su cuñada.

"Después de 15 años, no necesitas hablar mucho. Solo un '¿qué tenemos que hacer?'", comenzaba bromeando Rafa que asegura que ella le dijo: "¿Sí o no?". Nadal concluía ese breve relato de cómo se forjó uno de los días más importantes que recuerde sentenciando: "Bueno, aquí estamos". Sí, desde luego que dar detalles de su privacidad no es lo suyo...

Más cómo se sentía al hablar de su tierra. "Para mí, regresar a Mallorca significa volver a una vida normal. La vida normal me hace feliz. No soy solo Rafa Nadal, el tenista. Me convierto en Rafa Nadal el ser humano, otra vez", era la reflexión que lanzaba el deportista, qe concedió esta entrevista hace unas semanas, aunque haya visto la luz ahora.

También se le veía más locuaz al tocar el tema de su rivalidad con Rofer Federer: "Hemos tenido una rivalidad muy intensa a lo largo de nuestras carreras, pero ha sido una rivalidad muy saludable. Una rivalidad elegante y respetuosa. También hemos alcanzado una etapa en nuestras vidas donde podemos apreciar que no se trata solo de ganar".