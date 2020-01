16 ene 2020

'El tiempo del descuento', ese añadido a 'GH VIP 7' que comenzaba en Telecinco el pasado fin de semana y que reúne a algunos de los concursantes de la última edición del 'reality', está dando mucho juego. Había muchas cuentas pendientes e historias inconclusas que, ahora, pueden esclarecerse. Sin duda, una de las tramas favoritas de la audiencia fue la protagonizada por Estela Grande y Kiko Jiménez.

Ese flirteo que dio minutos de televisión más allá de las paredes de Guadalix de la Sierra, puesto que sus respectivas parejas entraron en juego en diferentes platós. Diego Matamoros y Sofía Suescun pasaron del dolor y el despecho al "ya hablaremos cuando salga" y sembraron la duda de si estábamos ante una estrategia pactada entre todos ellos para que el botín fuese más suculento.

Creí haber encontrado a mi 'gran hermano', pero me llevé a mis grandes amigas"

Ahora, Estela y Kiko se ven las caras de nuevo. Y ella ha aprovechado para lanzarle un dardo. Durante esta semana, tiene que estar acompañada en todo momento por el Maestro Joao y el de Linares. Este último sacó el tema de los acercamientos que hubo entre ellos durante el concurso.

Lo que seguro no se esperaba era la respuesta, a modo de dardo directo, de la modelo: "Creí haber encontrado a mi 'gran hermano', pero me llevé a mis grandes amigas". Jiménez se hacía el ofendido y encontraba un segundo corte por parte de Grande: "Te dije tres veces 'te quiero' y nunca me respondiste". Entonces se hizo el silencio más absoluto. ¿Qué contestar a eso sin liarla con ella o con su pareja de verdad, Suescun?