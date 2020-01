16 ene 2020 sara corral

La relación entre Carmen Borrego y los colaboradores de 'Sálvame' nunca ha sido del todo perfecta. Sin embargo, desde que abandonó el programa bastante tensa hace ya varios meses, la relación a ido de mal en peor.

La situación de la familia Campos, y las constantes polémicas a las que se ven expuestos, los ha hecho ser foco de comentarios dentro del programa, algo que ha enfadado aún más a las hermanas. Ayer, los excolaboradores expusieron a Carmen, y tuvieron un despiste muy grande...

Las últimas declaraciones que Carmen dio en el programa 'Viva la vida', donde decía: "Lo que dicen estos señores de mí no me importa. Hablan de mi familia y amigos míos no son", trajo cola en el programa de ayer.

Kiko Hernández, muy enfadado, no dudo en hablar sobre Carmen y sobre su hermana, Terelu. "Tengo muchos defectos, muchísimos, pero todo lo digo a la cara. A lo mejor no el mismo día, pero sí al día siguiente", comenzaba diciendo Kiko, a lo que añadía: "Carmen Borrego, esta situación me produce una profunda pena porque te ves arrastrada a ir de exclusiva en exclusiva".

Tras duras declaraciones, Kiko decidió llamar por teléfono a Carmen, sin embargo, casi comenten un grandísimo error. Y es que tras saltar el contestador, la voz que le permitía dejar un mensaje, decía el numero de Carmen. Solo a los dos números finales de conocer la secuencia entera, los colaboradores se dieron cuenta de lo ocurrido y comenzaron a hacer ruido y a cortar la llamada para que no se escuchara.

