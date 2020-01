17 ene 2020 sara corral

Belén Esteban y Sofía Suescun han tenido ya algún que otro encuentro en los platós de 'GH VIP 7' a causa de sus defensas a los concursantes. Sin embargo, esta vez parece que todo ha ido más allá. ¿Será el principio de una guerra declarada?

Belén Esteban, gran defensora de Antonio David Flores, le pidió a la joven exganadora de 'GH' que abandonará su constante lucha con la hija del guardia civil, Rocío Flores, algo que ha enfadado mucho a Sofía.

Dentro del plató de 'Mujeres hombres y viceversa', la joven ha comenzado a despotricar sobre la colaboradora de 'Sálvame' sin piedad. "Esta tía es una cagada", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "No te preocupes porque ya nos veremos, a ver si el domingo, y nos diremos todo lo que nos tengamos que decir porque yo no te tengo ningún miedo".

Esa misma tarde, Belén escuchaba la palabras de la joven y le contestaba con un mensaje claro y conciso: "Te lo voy a decir en cuatro palabras: Vete a la mierda". Belén, muy enfadada, añadía: "Juro que yo con esta persona no la he visto ni he hablado en mucho tiempo. No me gusta".

Las palabras de Sofía han sido tan duras que hasta la propia Nagore Robles ha tenido que frenar su discurso. "Va de mujer feliz y con muchos amigos y es una mujer amargada que se mete con una pobre niña de 23 años", decía la joven.

No sabemos como acabará esto, pero lo que está claro es que puede ser el principio de una gran guerra.