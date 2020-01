18 ene 2020

Compartir en google plus

¡Sorpresa! Adiós a Lady Gaga, Irina Shayk y todos los rumores sobre los posibles nuevos amores del protagonista masculino de 'Ha nacido una estrella'. Parece que Bradley ha encontrado a alguien con quien cantar 'In the Shallow' a vivia voz y no es para nada, algo que esperabámos.

Bradley Cooper podría estar saliendo con Ana de Armas.

¿No te lo puedes creer? Sigue leyendo. La actriz se está convirtiendo en todo un reclamo en Estados Unidos tras su papel como chica Bond, pero sobre todo tras su gran debut en 'Knives Out' que le sirvió como pase a los pasados Globos de Oro, donde triunfó en la alfombra roja.

En este contexto, el hollywodense -donde Ana ya es la chica de moda-, varias personas al vieron hablando animadamente y con mcuha química con Bradley en una fiesta previa a la entrega de premios de los Globos de Oro.

Según cuenta una fuente presente en ese momento al medio Popculture había una gran química entre ambos, que estuvieron hablando animadamente en el hall del hotel donde se celebraba la reunión, sin prisa por mezclarse con el resto de asistentes. Brad no paraba de hacer bromas y Ana se reía a carcajadas ante la mirada atónita de los presentes.

No hay duda, cuando el río suena...