13 ago 2019 Kamila Barca

La ruptura de Bradley Cooper e Irina Shayk sentó como un jarro de agua fría, con hielos y todo, no sólo para la pareja. Dejó a Hollywood y todo el mundo de la moda paralizado cuando se conocieron los motivos de la ruptura y tras las declaraciones públicas de amor que se habían hecho en los premios que recibió Bradley Cooper con 'A Star Is Born' ('Ha nacido una estrella').

La misma película que, siendo cierto o no, ha arrastrado muchos rumores y ha expuesto a la actriz con la que trabajaba: Lady Gaga. La artista ha estado supuestamente saliendo con el actor hasta que apareció una nueva reina en el tablero: Jennifer Garner. Sí, otra Jennifer en su vida, como su ex mujer.

Ella tiene la revancha en mente"

Pero lo verdaderamente importante es que Irina está tomando protagonismo con una nueva arma que puede hacer mucho daño a Bradley Cooper. Según han contado en 'Radar Online', Irina Shayk amenaza con contar en un libro toda la verdad sobre lo que realmente sucedió con el padre de su hija. Y, cómo no, hay varios editores interesados en la historia, porque el mundo entero también lo está.

"Hay mucho que decir de su relación con Bradley, le ha hecho tanto que ella tiene la revancha en mente", dice una fuente para el portal. Desde los rumores de Gaga, que también saldrán en dicho libro, "Irina no ha sido capaz de confiar en Bradley". Se avecina tormenta. "Al principio pensó que sería cursi, pero se da cuenta que vale la pena decir la verdad y, por qué no, obtener un pequeño beneficio al mismo tiempo. Bradley ha escuchado que ella tiene algo trabajando y quiere cubrirlo. Sabe que lo pondrá como el compañero horrible y obsesionado con el trabajo que era. No va a ser bueno para su reputación de chico lindo", terminó sentenciando la fuente.

Según apunta todo sigue la misma línea de la exmujer de Bradley Cooper, Jennifer Esposito que le calificó como "divertido, inteligente, arrogante y un maestro de la manipulación". Y le culpó de haber hecho la ruptura más complicada "con rudeza y con la insensibilidad que esperaba de él".

