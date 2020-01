19 ene 2020

Aún no se sabe si es cierto que Alexis Ledgard es hijo legítimo de Edmundo porque éste ni siquiera se presentó a las pruebas de paternidad. Desde entonces ha dado mucho que hablar sobre la relación que ha mantenido con él y esta vez se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar lo decepcionado que se siente al ver que el ex de María Teresa Campos no quiere reconocerlo como su hijo legítimo.

Alexis ha mostrado un mensaje en el que el humorista le explicaba abiertamente que no veía necesario hacer las pruebas de paternidad y que él nunca había negado que fuese su padre, pero éste no está conforme.

Otros episodios como el día que su madre le confesó que Bigote Arrocet no quería tenerle porque no podía hacerse responsable le han hecho sentirse muy dolido tras abrir su corazón. Él está luchando por tener una relación de padre-hijo, pero no le está siendo nada fácil.

Empezando por su madre, quien no está de acuerdo que acuda a los platós de televisión a hablar de Edmundo para ganar más fama y terminando por los hijos sí reconocidos de Bigote, de quien ha recibido amenazas: "Como vuelvas a salir [en algún medio de comuniación] olvídate de todos nosotros".