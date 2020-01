19 ene 2020

El 2019 no ha sido un buen año para María Jiménez y su salud, pero las tornas están cambiando. La cantante ha vuelto a reaparecer en el plató de 'Sábado Deluxe' más guerrera que nunca.

Una María que "llegó muerta al hospital" y que ha resucitado para seguir dando los mejores momentos. Y esta vez, lo ha hecho cargando contra Edmundo por su reciente ruptura con María Teresa Campos y destapando su pasado más mujeriego. Aunque los dos son amistades cercanas suyas, si la sevillana tiene que decir la verdad, la dice.

Ella lo tiene claro, la Campos y el humorista no iban a ningún lado y su separación no le ha pillado por sorpresa. "Le diría a María Teresa que ha sido un gran error, que si ha salido, adiós muy buenas", explica contundente. María Jiménez cree que siempre ha tenido demasiadas mujeres a su alrededor aunque a ella nunca le tiró los tejos: "Trabajé un año completo con él, a mí no me tiro los tejos, pero vi como lo hacia con otras mujeres estando casado. Es un encantador de serpientes"

"Es un hombre que le ha hecho feliz el tiempo que le ha hecho feliz, pero a mí lo que no me cuadra es que le mande un WhatsApp diciendo que se ha acabado. Eso no se hace así. Eso no es de caballero ni de generoso, no sé porque ha actuado así. ¿Tendrá otras mujeres? Él va mariposeando, mucho ha aguantado con María Teresa", sentenciaba la cantante.