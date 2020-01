18 ene 2020

El supuesto hijo de Edmundo Arrocet ha hablado. Alexis, se encuentra muy decepcionado con el comportamiento de su padre y esta noche se sentará en 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita y decir toda la verdad.

En la entrevista que ha concedido Carmen Borrego a Lecturas, la pequeña de las Campos soltó varias bombas a Edmundo, que no han tardado en explotar. Según dijo, nunca le perdonará por todo el daño que le que ha hecho a su madre. Pero el escándalo no se ha quedado aquí. A raíz de estas declaraciones, el supuesto hijo de Arrocet, Alexis Ledgard, también ha hablado, harto del trato de su padre y ha subrayado cada palabra que ha dicho Carmen como cierta. El joven, en una conversación con 'Looks' ha contado lo que piensa en realidad sobre su padre, "Como dice Carmen Borrego el ictus le dio por él. Es muy suyo, no cuenta las cosas".

Y terminaba, "Me alegra un poquito lo que ha pasado porque ella sufría mucho por sus viajes. Yo no quiero que María Teresa sufra. Me encantaría verla y hablar con ella porque le explicaría una historia que no sabe y se daría cuenta de cómo es Edmundo".

Sin duda, el pastel se desvelará esta noche en el polígrafo.