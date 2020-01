19 ene 2020

Víctor Sandoval, uno de los eternos colaborades de 'Sálvame', ha acudido al plató de 'Sábado Deluxe' para mostrar con detalle cómo es su nueva vida en Madrid, donde ha decidido mudarse.

El colaborador ha mostrado a todos sus compañeros cómo es su nuevo piso, uno en el que dice encontrarse feliz tras un proceso en el que le ha costado adaptarse al no tener lo que siempre ha tenido. Es un piso muy pequeño que le encanta pero que ha tenido que aceptar para poder adaptarse. "Esta es mi realidad, la asumo y me encanta", concluía Sandoval.

El ex presentador tampoco ha tenido pelos en la lengua para admitir que desde 2016 no ha estado con nadie y que no está acostumbrado a ligar como lo hacen ahora los jóvenes. "Soy muy antiguo, no uso aplicaciones para ligar".

Pero tampoco ha tenido pelos en la lengua para dejar claro que lo que busca ahora es una persona culta con la que poder compartir aficiones juntos y de paso, ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a su ex marido: "Nacho Polo era un analfabeto".

Una declaración de intenciones en la que podemos ver a un Víctor nuevo, renovado y con las ideas muy claras, ya que asegura sentirse "centradísimo y feliz" y sin intenciones de tener una pareja.