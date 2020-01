20 ene 2020

Sucedió hace un par de meses. El Maestro Joao, tras su salida de la casa de 'GH VIP 7' y tras haberlo llevado como amuleto en su maleta, le regalaba a Rocío Flores el pañuelo con el que su abuela materna, Rocío Jurado, se secaba el sudor durante sus actuaciones. Un recuerdo que le había dejado La más grande y que consideró que la joven merecía tener.

Lo que no se imaginaba es que iba a durar en su poder muy poco. Era Antonio David Flores quien, antes de convertirse en el primer expulsado de 'El tiempo del descuento', le revelaba al vidente que su hija había perdido ese objeto tan preciado, provocando una crisis nerviosa en Joao.

"¡Ay, cállate, no me digas que ha perdido el pañuelo! No me lo cuentes", era su reacción al escuchar la historia. "Pero es que te lo tengo que contar, para que veas la importancia de ese regalo que tú le hiciste", replicaba Antonio David, explicándole que Rocío había removido cielo y tierra para intentar recuperar esa objeto que la cantante le había regalado hace 32 años.

"Se baja Rocío del AVE y cuando se monta en el taxi, hace así... y dice: '¡El pañuelo de mi abuela!'. Se fue a atención al cliente y ahí cuenta lo que le había pasado y que tenía que volver a subir al tren. Le dijeron que no podía pasar. Removió cielo y tierra y, finalmente, le dejan entrar en el ave y allí, por más que lo busca, no encuentra el pañuelo", relataba mientras Joao se iba poniendo malo.

"Una persona de la limpieza le dice: 'Rocío, si quieres te acompaño a los contenedores de basura...", proseguía antes de desvelar el final feliz de la historia: "¿Y sabes lo que hizo Rocío? ¡Se metió dentro del contenedor y encontró la caja con el pañuelo!". Unas palabras que aliviaron la tensión del Maestro, que estaba sufriendo.