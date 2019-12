12 dic 2019

En los últimos años, hemos asistido en las redes sociales de Rocío Flores a toda suerte de indirectas y mensajes subliminales que no eran sino bofetadas sin manos a su madre, Rocío Carrasco, con quien, hace unos siete años, tuvo un conflicto y nunca más volvieron a hablar ni a tener contacto.

Quizás movida por la rabia, la joven celebraba las victorias judiciales de su padre sobre su madre a los ojos de la opinión pública. Y mostraba la relación ideal que tenía con la mujer de este, Olga Moreno. Alardeaba en Instagram como lanzando señales a su madre que se le clavaban en el alma.

Sin embargo, parece que Flores ha cambiado el guion que tenía escrito para ella. Durante la defensa que ha realizado de su padre en el plató de 'GH VIP 7', no ha habido ni un trapo sucio sobre la mesa. No ha entrado en temas espinosos. Y si bien ha dejado claro lo agradecida que le está a su padre por haberles criado a ella y a su hermano, no ha habido un ataque como tal a su madre.

Así las cosas, y tras las informaciones que ofrecía ayer la revista 'Lecturas' apuntando el tremendo sufrimiento que le ha causado a Carrasco ver a su hija en televisión, por la tarde era su padre, Antonio David Flores, quien hablaba en 'Sálvame' de sus intenciones de facilitar que esa reconciliación entre ellas llegue a buen puerto.

Tal y como relataba, la joven le ha pedido a su padre "que deje de poner piedras en el camino" para poder lograr ese acercamiento que, tal y como ella le dijo a Jorge Javier Vázquez durante una de las galas, es algo que antes o después le gustaría que llegase porque, al fin y al cabo, es su madre.