21 ene 2020

Compartir en google plus

Un mes después de poner tierra de por medio y casi dos desde que decidiera romper con María Teresa Campos vía WhatsApp, Edmundo Bigote Arrocet ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid Barajas. Allí estaban las cámaras para grabar la reaparición del humorista chileno, que regresa a nuestro país para acudir a Fitur.

Allí, obviamente era preguntado por ese punto y final, por las declaraciones de María Teresa en prensa y por los comentarios en las tertulias del corazón sobre el que se ha convertido en uno de los grandes temas de actualidad de comienzo de este 2020. "No he viso nada. Estaba fuera y no tengo ni idea de nada", echaba balones fuera.

Lo hacía con aspecto muy diferente a la última vez que le habíamos visto: absolutamente afeitado y con el pelo teñido, lejos de ese cabello blanco que era la última imagen que teníamos de él. Un cambio de imagen para esa nueva vida sin la presentadora, que anoche se despachaba a gusto con él en 'La Resistencia'.

La matriarca de Las Campos le tiró un buen número de indirectas durante esa entrevista en Movistar+. Entre ellas, que nos alía de fiesta porque está "de luto" y aludiendo al hecho de que podría no estar entre nosotros, porque desde ese mensaje al que no daba oportunidad de réplica, no había vuelto a saber nada de él.

Es muy poco probable que, con esta escala en Madrid, vaya a haber un encuentro físico en el que puedan decirse las cosas a la cara. Él dejó claro que no lo habría. Y su actitud en el aeropuerto no hacía indicar que regresase con un talante más conciliador.