22 ene 2020

"Dentro de 30 años, nuestra diferencia de edad no significará nada". Estas palabras son de Jon Peters a Pamela Anderson, cuando le pidió matrimonio por primera vez y ella le dio calabazas. Ahora, aquella premonición, es una realidad. La pareja, que hace unos meses cruzaba de nuevo sus caminos, se ha casado por sorpresa.

El pasado mes de junio, conocíamos que Pamela había puesto fin a su romance con el futbolista Adil Rami en medio de una historia turbia con presuntos malos tratos de por medio. Era entonces cuando aquel amor de hace tres décadas, florecía de nuevo.

La pareja, que se conoció en la mansión Playboy hace 35 años, celebró una ceremonia íntima en Malibú el pasado lunes para convertirse en marido y mujer, tal y como ha informado 'The Hollywood Reporter' tras recibir la confirmación de uno de los representantes de ella.

El mismo medio publica unas líneas que le ha dedicado Pamela a Jon tras el enlace: "Es el chico malo genuino de Hollywood. No tiene comparación. Lo amo profundamente como a mi familia. Su vida solía asustarme. Tanto para una chica como yo. Ahora que he visto más de la vida y me doy cuenta... ha estado ahí todo el tiempo. Nunca me falló. Estoy lista ahora y él también lo está. Nos entendemos y nos respetamos. Nos amamos sin condiciones. Soy una mujer afortunada. Esto prueba que Dios tiene un plan".

Para Pamela, esta es nada menos que su quinta boda después de haberse casado con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon (con este último, lo hizo dos veces). Las mismas ha celebrado Peters, que ha estado casado con Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren y Christine Gorsyth.