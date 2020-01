22 ene 2020 sara corral

Laura Escanes y Risto Mejide están viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que desde la llegada de su pequeña hija, Roma, la pareja está viviendo su vida como si de un cuento de hadas de tratara.

Laura y Risto han pasado una Navidad de lo más especial, y es que la familia al completo decidió marcharse a disfrutar de estas fechas a una de las ciudades más grandes del mundo, Nueva York.

Ambos han retomado la rutina poco a poco, y en esa rutina entran sus entrenamientos en el gimnasio. Hoy, han sorprendido a todos sus seguidores con esta figura casi imposible, bajo la que Risto escribía lo siguiente: "Estaría contigo toda la eternidad, pero si no te importa buscamos una postura en la que aguante más de 1 minuto".

A su vuelta a casa, la pequeña Roma les esperaba y ellos compartían un tierno momento junto a ella. Laura compartía un foto de la mano de la pequeña y escribía: "Has llegado y has cambiado mis prioridades. Mis miedos. Mis ganas. Has cambiado mis yo nunca. Mis sonrisas. Mis llantos. Mis sueños. Mis pesadillas. Mis triunfos. Me has cambiado la vida entera. Has revolucionado mi vida para hacerla mejor con tu risa. Te quiero".

No es la primera vez que comparte estos tiernos sentimientos con sus seguidores, y es que la joven está más que acostumbrada a estar en el punto de mira de muchos, protagonizando diversas polémicas. Aunque sí, la familia disfruta y hace oídos sordos a todos los malos comentarios.