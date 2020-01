24 ene 2020

Belén Esteban pretendía llevarse el aplauso de sus seguidores con su última foto. Con casi un mes entero vencido de este 2020, quería demostrar que se ha tomado en serio el propósito de año nuevo de llevar una vida más sana y no pasarse con la comida. Sin embargo, la instantánea ha cosechado una ola de críticas.

No por lo que se puede ver en su bol (una ensalada, para comer algo ligero), sino porque la imagen carece de naturalidad alguna. O, más bien, porque se le ha ido la mano, de manera descarada, con algún filtro de Instagram o alguna de las múltiples aplicaciones que hay en el mercado para retocar la imagen antes de compartirla.

"Una dieta más sana y algo de ejercicio junto a las ampollas que os comenté. ¡Este año no hay operación biquini!", decía con gran emoción, pero con una foto en la que la expresividad de su cara no es solo nula, sino más que sospechosa de que no nos la está mostrando tal cual sale en la imagen original.

"¡¡Toma filtro!!", "Belén, ¿qué te has hecho en la cara?" o "Madre mía Belén, no te pases con el filtro en la cara, muéstrate como eres…", son solo algunos de los comentarios que muestran su enfado o el descontento con la manera en la que se muestra a sus 'followers'. Una muestra más de la obsesión de algunos famosos por enseñar al mundo lo que no son.