22 ene 2020

La guerra entre Sofía Suescun y Belén Esteban se encuentra en su punto álgido. Tanto, que la navarra podría haber cruzado una línea roja que le traiga muchos problemas con la colaboradora de 'Sálvame'. Y muy graves. Porque si hay algo con lo que no trague, es con que se hable de su hija. Mucho menos, que se la use como arma.

Sofía lo ha hecho y, no cabe duda, que sus palabras traerán consecuencias de las que va a arrepentirse. El pasado viernes, Belén mandaba "a la mierda" a la ganadora de 'GH' en directo en medio del plató de 'Sálvame'. Lo hacía después de aclarar unas declaraciones de Suescun.

"Te juro que yo en la vida le he dicho a Sofía que no se se meta con Rocío Flores. Te juro que yo a esta persona no la he visto ni he hablado en mucho tiempo, que la veo por los pasillos y no la saludo, porque no me gusta. Se le ha acabado Gloria Camila, ahora está otra vez con Rocío. ¿No ves lo que quiere?", eran las palabras de la Esteban.

Lo que no se esperaba era en duro contraataque de la navarra. "Ella me recrimina que yo no hablo con mi padre. Mi padre no es un personaje público ni le hemos visto hablar en ningún sitio. ¿Cómo le sentaría a ella si yo hablara de sus hermanos y de toda esa familia que tiene que no es pública?", comenzaba en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde trabaja.

Era entonces cuando soltaba el bombazo que, a todas luces, tenía tintes de provocación: "No le hablo a mi padre por decisión propia pero, por lo menos, mi madre no se ha encargado de alejarme de mi padre como ha hecho ella ha hecho con Andreíta y Jesulín de Ubrique".

Las espadas están en todo lo alto y no tiene pinta de que esto vaya a terminar o, al menos, que a corto plazo vayamos a asistir a una tregua en este cruce de reproches del que somos espectadores.