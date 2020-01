24 ene 2020

Es una de las 'influencer' más destacadas del panorama nacional desde hace un par de años. Todo lo que ella se pone, se convierte en tendencia. Y, ahora, ha decidido hacerse un cambio de imagen. En los últimos días, habíamos visto a María Pombo con un vendaje en su nariz. Ella misma reconocía haberse sometido a una rinoplastia y estar deseando ver el resultado final de la misma.

Ayer llegaba ese esperado momento y, como se debe a esa comunidad de 'followers' que no para de crecer, les mostraba cómo el cirujano le quitaba ese vendaje y los puntos para, posteriormente, mostrar al mundo cómo era su nueva nariz.

"Voy por momentos. Hay algunos en los que digo, voy a cambiar muchísimo, y otros en los que digo, nada va a ser igual. Es como que no me imagino. Pero luego os la enseño, bueno o no... igual primero me tengo que adaptar y necesito tiempo para mí. ¡Da igual! El caso es que hoy es un gran día. Ayer ya me quitaron los puntos y fue un poco molesto, pero hoy ya me quitan la férula", decía en sus 'stories' horas antes de ese instante tan esperado. "Voy a estar hinchada, no me voy a encantar evidentemente", añadía.

Sin embargo, fue mucho mejor de lo esperado. "Estoy tan, tan, tan feliz con el resultado que no os lo puedo explicar con palabras", aseguraba antes de deshacerse en elogios con el profesional que le ha realizado la intervención. "No me lo creo", escribía sobre una imagen en la que se la puede ver de perfil con esa nueva parte modificada.