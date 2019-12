16 dic 2019

Compartir en google plus

Ya lo avisamos al inicio de la temporada, la el look perefecto es el formado por vestido y botas. Y a pesar de que las botas cowboy han sido sin ninguna duda el calzado de la temporada, las clásicas siguen formando parte de los mejores looks del otoño. Y una prueba de ello ha sido la última publicación de María Fernández-Rubíes. La influencer, sale acompañada de su amiga María Pombo y ambas llevan esta formula ganadora con un modelo de Mango. Pombo con el vestido de Zara agotado y Fernández-Rubíes con uno de Laagam.





VER 17 FOTOS Los mejores looks de María Fernández-Rubíes que hemos fichado en Instagram

Las dos instagramers escogieron para asistir al cumpleaños de Lucía Pombo looks muy parecidos. Para el evento celebrado en el Casino Gran Vía de Madrid, María Pombo y María Fernández-Rubíes combinaron dos vestidos mini estampados con unas botas de Mango. "No se como lo hacemos pero siempre llevamos los mismo zapatos", dijo Pombo al respecto. Y es que no es la primera vez que las dos coinciden con este calzado y el motivo es que, además de ideal, parece ser súper cómodo.

Se trata de un diseño de piel de caña alta en color negro con tacón grueso que cuestan 129,99 euros. Y a pesar del frío que hacía en la capital, ambas se atrevieron a usarlas sin medias. Pombo escogió un vestido ajustado con mangas abullonadas y cuerpo fruncido de Zara y María Fernández-Rubíes, en cambio, optó por un diseño fluido estampado de manga larga de Laagam (49 euros). Dos looks con los que las dos influencers han demostrado que tienen gustos muy similares y que hacer twinning con tu amiga puede ser lo más.