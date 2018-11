8 nov 2018

María Pombo, al igual que nosotras, es una auténtica fan de los 'total looks' de Mango. Algo que nos ha demostrado en más de una ocasión con 'looks' tan ideales como el que lució a comienzos de septiembre con su blusa 'animal print' y ahora nos lo ha vuelto a demostrar con otro de sus 'lookazos' más ideales del otoño. Y es que al igual que aquel 'look' del que te hablamos, este ha sido todo un éxito.

Tanto es así, que una de las prendas ya está completamente agotada en la web de la firma, a tan solo unas horas de que la 'influencer' haya compartido su publicación. Así es, María Pombo ha vuelto a convertir otra de sus prendas en viral.

De hecho son muchas las seguidoras de la 'influencer' que a través de sus comentarios han preguntado por su blusa. Así que nos hemos puesto a buscar en la web de la firma y hemos dado con una blusa satinada con la que podrás acercarte al 'lookazo' de la 'influencer' esta temporada.

Blusa satinada, 39,99 euros. pinit

Una blusa satinada en color amarillo que te costará 39,99 euros y que podrás combinar con este pantalón palazzo rebajado de la misma firma.

Pantalón palazzo de tiro alto, 25,99 euros. pinit

Pero te recomendamos que te des prisa, porque ambas prendas ya están volando literalmente de la web de Mango ¿Aún no te has hecho con ellas?

