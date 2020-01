24 ene 2020

La guerra es total y Sofía Suescun no va a parar. Desde que comenzara su relación con Kiko Jiménez, sus reproches y salidas de tono con la ex de este, Gloria Camila Ortega (que ha permanecido estoicamente callada, tan solo manifestándose en forma de alguna ligera indirecta) han sido constantes. Ahora, ha decidido darle donde más le duele: su sobrina Rocío Flores.

Porque Sofía y la hija de Rocío Carrasco se han visto muchas veces las caras estos meses en el plató de 'GH VIP 7', y los cara a cara no han sido precisamente amistosos. Ahora, ha sido en su última entrevista con la revista 'Lecturas' donde la navarra ha querido seguir haciendo leña del árbol caído y ha realizado una sentencia que no va a gustar a ninguna de las dos y ante la que esperamos reacciones.

"Gloria es un sargento, le mete en la cabeza cosas malas de mí. Gloria me odia porque me he quedado con Kiko y Rocío hace lo que ella dice", son las palabras de Suescun en la mencionada publicación y con las que desliza que la hija de Ortega Cano tiene manipulada a su sobrina.

Además, se despacha a gusto con Rocío, de quien dice que no es ese personaje dócil que se presentó ante la audiencia en la primera gala del 'reality' en el que defendió a su padre y que, fuera de cámaras, a ella le lanza miradas desafiantes. Sostiene que tiene confundido al público, pero, además, con estas declaraciones, pretende sembrar aún más dudas en torno a un personaje de nueva creación para el imaginario televisivo.

"Rocío solo interesa por la historia con su madre. No cuadra que lleve diez años sin ver a su madre y que no cuente el porqué. Le beneficia quedarse calladita. Rocío no la cuenta para beneficiar a su hija y se lleva todos los palos. Soy muy de cuidar madres y ella todo lo contrario, no me gusta", ha sentenciado también en la mencionada revista en lo que no nos cabe la menor duda de que es una nueva provocación para seguir alimentando la polémica y la historia.