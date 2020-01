25 ene 2020

Muchos son los famosos que en más de una ocasión buscan en el baúl de los recuerdos una instantanea de su pasado para compartirla con sus seguidores en Instagram, como ha hecho Martina Klein.

Con lo que seguramente la modelo no contaba es que su imagen se convertiría en viral y que sus seguidores sacarían un parecido a su foto de cuando era pequeña. Y es que, sí es cierto que, tal y como afirman sus seguidores, Martina Klein se parece a la Princesa Leonor.

"Nuestro primer verano de este lado del mundo, cuando nos enamoramos de la Costa Brava y del Mediterráneo. Ese año estaba de moda todo lo fosforito y me fascinaba este ‘dos piezas’ fucsia, y eso que para entonces comprarme ropa era un suplicio porque no me gustaba nada", ha escrito junto a la imagen en la cual parece tener la misma edad que la hija de los Reyes.

"Nena, si pareces la infanta Leonor. ¿Seguro que no vienes de la realeza?", "Eres igual que Leonor", "Te pareces a la infanta Leonor", son algunos de los mensajes que ha recibido.