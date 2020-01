26 ene 2020

Días después de fuertes enfrentamientos entre Belén Esteban y Sofía Suescun a través de las cámaras, la colaboradora y la extronista se han sentado en 'Sábado Deluxe' para zanjar la polémica cara a cara.

Entre muchas cosas, Sofía Suescun ha reprochado en varias ocasiones a Belén Esteban haber echado a Toño Sanchís de su casa, afirmando que la colaboradora ha alejado a su hija de Jesulín de Ubrique o también que "echar a la gente de su casa teniendo una familia es de ser mala personita".

Con el aplauso del público, Belén Esteban zanjó en directo este tema con una contundente frase: "Solamente voy a dejar una cosa clara. A mí no me da vergüenza echar a nadie a la calle, a mí lo que me da vergüenza es que se lleven el dinero que no es suyo y el que echa es un juez no yo".

"Habla de mí pero no hables de los míos", ha declarado la colaboradora de 'Sálvame'. Ante lo que la novia de Kiko Jiménez ha afirmado que solo cumple con su trabajo, y ha añadido: "No me terminas de gustar, Belén. No me caes bien pero quiero dejar claro que no tengo nada en contra de ti. Solo quiero decir que como personaje público que eres puedo hablar de ti. No te tengo ningún miedo".