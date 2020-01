29 ene 2020

Pues ya tenemos aquí la primera gran escena de morbo y sexo de 'La isla de las tentaciones'. Lo que en otros 'realities' se acuñó como 'edredoning' ha aterrizado por la puerta grande en este nuevo formato de Mediseat. Y los protagonistas de tener algo más que un roce debajo de las sábanas no han sido otros que Andrea y Óscar (pincha aquí para ver las parejas que rompieron tras su paso por el programa).

Porque después de muchas caricias, de algún que otro beso y de la lapidaria sentencia de ella de "yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca", ha pasado lo que tenía que pasar en un concurso de estas características. La parejita se tapaba con la ropa de cama para poder cumplir sus fantasías.

La novia de Ismael no se cortaba a la mañana siguiente y la única apreciación que parecía tener es que su compañero de velada no le había permitido descansar todo lo bien que le hubiese apetecido: "Él ha dormido mejor que yo, ha roncado". Vamos, que ni media mención a la persona con la que entró en la isla.

Imagen del 'edredoning' de Andrea y Óscar. pinit

Él al ver las imágenes de los primeros besos, ya expresó que estaba abatido: "Cada vez que hay hoguera lo paso peor. Me dan vergüenza estas imágenes. No termino de entender como una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día. Siento cierto asco ahora mismo".

Las imágenes en la cama fueron las que acabaron por rematarle y provocando que se levantara y se fuera tras manifestar: "No puedo ver esto". ¿Habrá perdón o la relación está herida de muerte?