30 ene 2020

La historia de Samantha y Flavio, concursantes de 'OT 2020', puede ser el romance más corto jamás vivido entre los participantes de todas las ediciones del 'talent'. Ella ya había advertido hace unos días que estaba hecha un lío en cuando a sus sentimientos y, ahora, sus propias palabras podrían habernos descubierto qué es lo que le pasa en realidad.

Ni más ni menos que Flavio podría no ser el único con el que ha tenido algo más que palabras. Nos referimos a Nick, al que le daba asco que Samantha probara la miel con una cuchara, relamiera la cuchara y la volviese a introducir en el bote. Ante su grito de reprobación, a ella le salía de manera espontánea: "¿Te da asco ahora mi saliva?".

Se hacía el silencio. Sepulcral. Porque todos intuían que ese "ahora" significaba que entre ellos, al menos, ha habido un beso. Él tardaba en reaccionar, pero lo hacía. "¿Y a ti te da asco mi saliva?". La reacción de Samantha de levantarse y marcharse sin más no ayudaba a tapar las sospechas.

Todo esto llega tras la confesión de Samantha a Noemí Galera, directora de la Academia, de que había mantenido contacto con Flavio desde meses antes de entrar en el concurso. "Han pasado cosas. Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí. Y es que encima me encantan las canciones que escribe", confesaba.

Un lío a tres bandas que puede dar mucho más juego que las propias galas que emite TVE cada domingo en su 'prime time'.