20 ene 2020

Compartir en google plus

La emoción de 'OT' ha vuelto. A pesar de que los primeros datos de audiencia no han sido nada positivos para el programa, los concursantes de esta tercera edición del nuevo 'Operación Triunfo' han sido el tema más comentado en las redes sociales. Los memes, las nominaciones y el jurado han dado mucho que hablar desde la gala cero, pero también los looks de los artistas. Ayer tuvo lugar la primera gala de este 'OT2020' y el estilismo que llevó Nia fue uno de los más aclamados. En la redijacción ya hemos descubierto de dónde es y su precio ha hecho que nos terminemos de enamorar.

Después de la gala cero en la que se decidió quienes serían los 16 concursantes que iban a vivir la experiencia, este domingo arrancó verdaderamente la andadura para los chicos en una nueva gala que terminó con Eva como la favorita y Ariadna y Nick, los dos nominados. Las actuaciones no dejaron indiferentes a nadie, pero tampoco sus estilismos, que también son siempre de lo más comentados. En esta primera gala, cabe destacar el look de Nia, que cantó 'Good as hell' en dúo con Ariadna. Y lo hizo con un vestido dorado con un diseño muy original que causó furor en las redes.

Nia lució un minivestido drapeado con mangas XL abullonadas que llevaba como adorno una parte colgante que nacía de un lateral. El diseño lo firma Alfredo Martinez y que cuesta tan solo 35 euros. La cantante lo combinó con unos botines de tacón dorados y unos pendientes llamativos de Acus. Un look inspirador con el que ha dejado claro que no hace falta que sea Nochevieja para brillar. ¿Nos sorprenderán también en la siguiente gala?