30 ene 2020 sara corral

Estas últimas semanas se ha declarado una guerra entre Sofía Suescun y Belén Esteban, y es que tras un comentario que 'la princesa del pueblo' tuvo en defensa de Rocío Flores, la ganadora de 'Supervivientes' atacó desde el plató de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' a la colaboradora de 'Sálvame' sin piedad.

Tras el encontronazo que tuvieron en 'Sábado Deluxe', hoy ha habido un nuevo movimiento. Y parece que esto va a acabar muy mal.

"No te preocupes porque ya nos veremos, a ver si el domingo, y nos diremos todo lo que nos tengamos que decir porque yo no te tengo ningún miedo", decía Sofía muy enfadada desde el plató a lo que añadía: "Vaya cara de amargada tiene para estar recién casada" o "Es una cagada".

Belén, por su lado contestó muy concisa diciendo: "Te lo voy a decir en cuatro palabras: Vete a la mierda". Su encuentro días después en el plató de 'Sálvame' hizo que las chispas volvieran a saltar entre ambas con alguno que otro 'zasca'. Pero lo que ha pasado hoy, va más allá.

Sofía Suescun ataca directamente a Andreíta Janeiro.

Ayer, cuando Belén Esteban entrevistó a Estela Grande durante la emisión de 'Sálvame', se equivocó leyendo el papel que tenía en la mano y dijo "Sofea" en lugar de "Sofía". Instantáneamente, la joven contestó vía Twitter metiéndose directamente con su hija.

"jajajaja tú hija es un escándalo. Más te valdría pagarle una operación estética en vez de mandarla a Manchester de la vergüenza que da", escribía Sofía.

No sabemos que es lo que puede pasar, pero lo que está claro es que esto no va a acabar aquí porque Belén comunicó que no quería que hubiera comentarios contra su familia.