30 ene 2020

Fue el momento más duro de su vida y, ahora, ha querido compartirlo con sus seguidores en el canal de Mtmad. Yoli, de 'GH 15' ha desvelado que acudió a abortar cuando estaba esperando su segundo hijo junto a Jonathan. Una historia cuyo recuerdo le provocaba romper en un llanto amargo inconsolable.

"He intentado borrarlo de mi cabeza, porque me duele tanto el pensarlo… No estoy nada orgulloso de este tema", comenzaba la joven a la que conocimos de la mano del 'reality' de Telecinco. "A mí me detectaron meningitis y me hicieron la prueba del embarazo, pero no me dijeron que estuviera embarazada", continuaba.

"Después de hacerme las ecos y demás pruebas, me dijeron que el bebé podía salir mal y con malformaciones… y bueno, por eso decidimos no tirar hacia adelante. Fue algo que hablamos y decidimos entre Jonathan y yo", añadía, rompiéndose a llorar y buscando consuelo en el hombro de su pareja.

"De no haber sido por eso, el bebé habría salido adelante, por supuesto, porque para mí un bebé es lo más bonito que te puede dar la vida y os puedo asegurar que si hubiera nacido, lo hubiéramos querido como nadie. Si no hubiera sido por prescripción médica, no hubiéramos abortado, evidentemente", explica en ese amargo vídeo.

"A mí me hubiera hecho mucha ilusión darle un hermanito a Valeria. De hecho, es algo que anhelo y a mí me encantaría dárselo en un futuro. Os puedo asegurar que es el punto más bajo de toda mi vida y ojalá nunca se vuelva a repetir. No deseo a nadie que pase por lo que yo pasé", terminaba Yoli, que se abría en canal por primera vez sobre este tema.