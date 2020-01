31 ene 2020 sara corral

La relación entre Kiko Matamoros y su hijo, Diego no ha sido nunca ideal, es más desde hace años, ambos se han estado enfrentando en diferentes platós de televisión. Pero ahora, que Diego lo está pasando mal, parece que su padre quiere echarle un cable, aunque para algunos , no es la mejor manera posible de hacerlo.

Desde que la mujer de Diego, Estela Grande, entró en la casa de 'GH VIP 7', todos los cimientos de su matrimonio se han tambaleado, y es que la joven tiene una relación muy estrecha con Kiko Jiménez, relación que casi hace terminar que su marido se divorciara.

Hoy, su suegro, ha hablado tras las dos últimas imágenes que se han podido ver de los dos dentro de la casa. "Me parece una vergüenza", comenzaba diciendo el colaborador de 'Sálvame', a lo que añadía: "Me duele el corazón al ver a Estela y a Kiko comiéndose la boca. Me parece una humillación innecesaria para mi hijo y no sé si lo perdonará…".

No es la primera vez que Kiko cargaba tan fuerte contra la mujer de su hijo, hace un par de días dijo: "Esta chica tiene menos luces que una patera", a lo que añadió: "No se puede ser tan simple con el juego que esta llevando él, cómo la manipula… es una marioneta".

No sabemos como acabará todo esto, lo que está claro es que no tiene muy buena pinta